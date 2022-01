Gravina, zona arancione prorogata fino al prossimo 12 gennaio

CATANIA. Nel Comune di Gravina di Catania viene prorogata la “zona arancione” fino al prossimo 12 gennaio. Lo prevede l’ordinanza appena firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci, su proposta del dipartimento regionale Asoe.

Le misure restrittive antiCovid sono attualmente in vigore, fino al prossimo 12 gennaio, anche in altri tre Comuni: Caronia e San Filippo del Mela, nel Messinese, e Ribera ad Agrigento.Per tutte le informazioni in merito alle misure previste è possibile consultare le Faq diffuse dal ministero della Salute.



