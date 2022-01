La fortuna bacia la Sicilia: centrate due vincite al Lotto

ROMA – Serata fortunata al Lotto in Sicilia. Nel concorso del 4 gennaio, riporta Agipronews, sono state centrate due vincite in provincia di Catania: la prima ad Aci Bonaccorsi dove è stata centrata una vincita da 9.750 euro mentre a Santa Venerina ne è arrivata una da 9.500 euro, per un totale quindi di oltre 19mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,3 milioni di euro in tutta Italia.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI