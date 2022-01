Meteo, Epifania con il maltempo: neve anche in pianura

Una perturbazione atlantica riporta oggi il maltempo sull’Italia, in particolare al Centro-Nord. Previsti venti forti

su Alto Adige e Lombardia. In Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna attesi anche temporali. E non mancherà nemmeno la neve, fino in pianura. Valutata allerta gialla per la giornata di oggi su gran parte della Toscana.



