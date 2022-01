Meteo, le previsioni: che tempo farà in Sicilia

PALERMO – Meteo: maltempo in arrivo. Al Sud cielo sereno o poco nuvoloso ma con nubi in aumento su Campania, Basilicata e Calabria dove sono attese precipitazioni che localmente potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale; nuvolosità irregolare sul resto del meridione con prevalenza di cieli velati dalla serata. Temperature minime in aumento; massime stazionarie. Venti forti con raffiche di burrasca o burrasca forte da sud-ovest. Mari da mossi a molto mossi.



