Palermo, occupato da studenti l’ex asilo di via Boito

PALERMO – Questa mattina un gruppo del collettivo studenti palermitani ha occupato l’ex asilo di via Arrigo Boito, a Palermo per far nascere il Laboratorio sociale Malaspina. Si tratta dello stabile che anni fa ospitava il Laboratorio Zeta, nato da un gruppo di ragazzi, per la maggior parte studenti, che proveniva da esperienze diverse: occupazioni dell’università, box autogestiti alla facoltà di lettere, incontri seminariali sulla non-violenza, coordinamenti cittadini contro la guerra in Kossovo.

«Possiamo dire, senza possibilità di essere smentiti, che le uniche volte in cui lo spazio è stato utilizzato è stato solo grazie a forme di occupazione e uso diretto da parte dei cittadini. Le istituzioni comunali, in particolare la proprietà dello Iacp, durante l’ultimo sgombero, avevano annunciato fantomatiche associazioni pronte a riaprire lo spazio e offrire, entro un mese dallo sgombero, servizi al quartiere. Nel gennaio del 2020 il direttore generale dello Iacp aveva annunciato che l’ex asilo sarebbe stato affidato a un’associazione che si occupa di recupero scolastico e attività ludiche. Dopo quasi due anni l’immobile è ancora vuoto, sigillato e deserto; nessun servizio per il quartiere è stato attivato» affermano i nuovi occupanti del collettivo Studenti Palermitani.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI