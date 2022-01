Palermo: rosa a caccia di rinforzi, da Felici a Valdifiori

PALERMO – Il mercato del Palermo inizia a scaldarsi. Il club rosanero, cambiata la guida tecnica con l’esonero di Filippi e l’arrivo di Baldini, sta adesso concentrando la propria attenzione sulla campagna acquisti. Una sessione invernale parecchio complicata ma che il Palermo vuole sfruttare per rinforzare il proprio organico e provare ad insidiare il vertice della classifica di Serie C.

Sembra tutto fatto per il ritorno di Mattia Felici, esterno offensivo del Lecce, che ha già indossato la maglia rosanero nella stagione 2019-2020 in Serie D. Il classe 2001 ha qualità da vendere ma nelle ultime stagioni in terra pugliese ha trovato solo spazio in Primavera, poi, complice un infortunio, è rimasto per parecchie settimane ai box. Un jolly offensivo che Baldini potrebbe inserire al meglio nel suo 4-2-3-1, anche se recentemente l’ex Carrarese ha provato lo schieramento con due punte.

Tra gli obiettivi della dirigenza rosanero ci sono anche Lorenzo Lollo del Bari e Mirko Valdifiori ex centrocampista di Napoli e Torino, seguito anche dall’Avellino, che potrebbe dare geometrie alla mediana del Palermo. In lista anche il classe ’98 Cassio Cardoselli dell’Entella e Filippo Nardi della Cremonese.

In uscita la situazione è piuttosto difficile con Baldini che sta ancora valutando l’apporto che potrebbero dare alcuni calciatori. Difficilmente avranno, in tal senso, un ruolo da protagonisti Marong e Peretti: per entrambi la società rosanero sta cercando una sistemazione. Capitolo a parte quello che riguarda Floriano e Somma, con entrambi che fin qui hanno trovato poco spazio e potrebbero aver voglia di nuove avventure.



