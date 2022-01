Partinico, tentativo di furto alla scuola Danilo Dolci

PALERMO – Si sono arrampicati su un ponteggio edile e hanno fatto irruzione nei locali della scuola. È accaduto a Partinico, nella sede centrale dell’istituto superiore Danilo Dolci, in via Mameli. La scuola già in passato è stato teatro di furti. Stavolta però con l’incursione notturna, i ladri non hanno potuto portare via nulla.

E’ probabile che siano stati costretti a fuggire a causa dell’impianto di allarme scattato immediatamente al loro passaggio. Qualche mese fa la scuola era stata derubata di monitor tv, pc e derrate alimentari.

“Resto basito davanti a quest’altra ignobile azione – dichiara il dirigente della scuola Danilo Dolci, Gioacchino Chimenti, intervenuto questa notte stessa non appena ha appreso del tentativo di furto – e non comprendo neppure la logica del reiterare un furto, andato, fortunatamente, a vuoto, sapendo che la scuola è dotata di impianto di allarme. Mi auguro che non accada più ma in ogni caso adotteremo ulteriori misure di protezione e continueremo a sollecitare le forze dell’ordine affinché rafforzino i controlli sul territorio”.



