Paternò: preso il classe 2000 Sidibe Aboubacar

PATERNÒ – Sidibe Aboubacar è un nuovo giocatore del Paternò. Centrocampista centrale, classe 2000, nato nel Mali, Aboubacar, arriva in rossazzurro dopo aver giocato la prima parte di stagione nel San Luca, formazione che milita nello stesso girone del Paternò. “Autentico faro di centrocampo con doti tecniche e atletiche non indifferenti, nonostante la giovane età ha già vissuto esperienze di valore indossando le maglie di Sicula Leonzio, Acireale, Marina di Ragusa e Siracusa prima di andare in Calabria – si legge nel comunicato -. Il calciatore è stato fortemente voluto dal presidente Ivan Mazzamuto e dalla dirigenza rossazzurra con il ds Vittorio Strianese in prima linea che in collaborazione con Peppe Cracchiolo, che cura gli interessi dell’atleta, hanno fatto sì che l’obiettivo del sodalizio paternese andasse in porto”. Abu è già a disposizione del tecnico Alfio Torrisi.



