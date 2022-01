Riposto, chiusa per lavori la Strada Provinciale due

CATANIA – Chiudono al traffico veicolare e pedonale due tratti della strada provinciale 2/I-II, in territorio di Riposto: la misura, che riguarda anche i proprietari dei fondi agricoli e i residenti, sarà valida dal 10 gennaio al 28 febbraio.

L’ordinanza è stata emessa dalla Città metropolitana di Catania per consentire in sicurezza la manutenzione straordinaria della strada, e riguarda in particolare un chilometro e mezzo di strada compreso tra gli incroci con la provinciale 90 e la provinciale 173. Chiuso totalmente al transito è anche il tratto di due chilometri e mezzo che parte dall’incrocio con la strada provinciale 91 sino al ponte sul torrente Femmina Morta.

Il percorso alternativo per i veicoli provenienti da Acireale in direzione Riposto è il seguente: percorrere la S.p. 173 per qualche chilometro sino all’incrocio con la via Ercole Patti, girare a sinistra e procedere per circa 200 metri fino all’incrocio con la via Marco Polo, quindi girare a sinistra e 100 metri dopo girare a destra, percorrere 700 metri per poi imboccare la S.p. 90. Per i veicoli provenienti da Riposto in direzione Acireale il percorso è inverso.

Adeguata segnaletica utile alla sicurezza della circolazione sarà collocata per segnalare la chiusura al transito veicolare e pedonale dall’impresa che esegue lavori.

La S.p. 2/I-II si diparte dal ponte sul Torrente Femmina Morta e raggiunge lo spigolo sud del cimitero di Riposto.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI