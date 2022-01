Sant’Agata, una donna come presidente

CATANIA – Potrebbe essere la stilista Mariella Gennarino la prossima presidente del Comitato dei festeggiamenti agatini. L’indiscrezione è uscita stamani sul giornale La Sicilia, mentre fonti di LiveSicilia hanno confermato che il nome di quella potrebbe essere la prima donna al vertice di una delle feste più grandi al mondo è stato ufficialmente proposto dal sindaco all’arcivescovo Salvatore Gristina per il placet. Da quanto risulta, una ipotesi al femminile sarebbe stata già avanzata nelle scorse settimane per poi essere scartata. Risulta inoltre che anche il nome dell’ex vicesindaco Marco Consoli sarebbe stato messo sul tavolo per poi rimanere lì.

Gennarino, la cui conferma dovrebbe arrivare la prossima settimana, raccoglierà l’eredità di Riccardo Tomasello, Francesco Marano e del compianto commendator Luigi Maina. Da definire restano i membri del comitato e il nome del maestro del fercolo. Benché la festa 2022 non ci sarà a causa della pandemia da Covid, anche il nome del successore di Claudio Consoli dovrà essere individuato perché a lui compete, per statuto, il compito di aprire il sacello e prendere in consegna le reliquie agatine per le messe (anche senza popolo).



