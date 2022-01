“I Siciliani giovani”, un’assemblea per ricordare Pippo Fava

L'iniziativa on line e in presenza per il giornalista catanese ucciso dalla mafia, previsto il collegamento di Don Luigi Ciotti

CATANIA – Un’assemblea on line per commemorare Pippo Fava, ucciso dalla mafia a Catania il 5 gennaio 1984: è l’iniziativa dell’associazione “I Siciliani giovani” per ricordare il giornalista catanese. In collegamento ci sarà Don Ciotti, fondatore di Libera.

“Parleremo insieme – dicono I Siciliani Giovani in una nota – di come continuare il nostro comune lavoro contro la mafia, di come rilanciare la campagna per ottenere il riuso sociale dei soldi dei mafiosi, di come proseguire il lavoro di denuncia e di racconto della nostra terra”.

L’assemblea on line inizierà alle 10:30 sul sito www.isiciliani.it, su Facebook e Twitch, attraverso la piattaforma Zoom, e in presenza nel Giardino di Scidà, bene confiscato alla mafia, in via Randazzo 27.



