ACR Messina, positivi al Covid sei membri del gruppo squadra

CALCIO - SERIE C

MESSINA – L’ACR Messina, tramite i propri canali socia, comunica che il ciclo di tamponi effettuato nella giornata di ieri ha dato esito positivo al Covid-19 per sei membri del gruppo squadra. Si tratta di quattro calciatori, un dirigente e un membro dello staff tecnico, posti in isolamento domiciliare secondo le direttive ministeriali e federali. L’intero gruppo squadra, su predisposizione del protocollo, in giornata è stato sottoposto a test molecolari e sierologici. Vengono sospese le attività di campo fino a nuova comunicazione.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI