Amat, gli autobus tornano a Monreale: rinnovata la convenzione

PALERMO – Il 2022 si era aperto con lo stop alle corse degli autobus per i comuni di Monreale e Isola delle Femmine a causa della scadenza della convenzione. Per il primo è stata trovata la soluzione.

L’Amministrazione del comune alle porte di Palermo e l’Amat hanno trovato l’accordo e da oggi gli autobus della line a 389 torneranno a servire i pendolari di Monreale.

La mancata convenzione non era stata rinnovata perché la municipalizzata vantava un credito di circa 100mila euro per l’anno 2020. Il comune, però, risultava creditore, per una sentenza già passata in giudicato, di 2,3 milioni di euro nei confronti dell’azienda. Il sindaco Arcidiacono chiedeva venisse fatta una compensazione e in questi giorni si è arrivata alla soluzione, firmando la nuova convenzione.

Per il comune di Isola delle Femmine si dovrà ancora attendere. Per domani, 7 gennaio, è fissato l’incontro tra il sindaco Orazio Nevoloso e i funzionari dell’ufficio finanziario del comune.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI