Covid, la ricerca Usa: “In Italia picco morti a metà febbraio”

Le stime dell'Institute for Healt Metrics and Evaluation: una crescita costante fino al prossimo mese

CATANIA – Da 343 a 576 persone al giorno: è la stima sulla mortalità giornaliera massima per Covid-19 in Italia nelle prossime settimane. Il picco potrebbe arrivare a metà febbraio secondo l’Institute for Health Metrics and Evaluation (Ihme), un centro di ricerca indipendente sulla sanità globale dell’università di Washington.

Stando alle proiezioni dell’Ihme, potrebbe esserci tra i 343 e i 576 morti al giorno in Italia, a seconda delle variabili (uso della mascherina, severità della variante Omicron, terze dosi ed esitazione vaccinale).



