Etna, escursionista soccorso in località Serracozzo

CATANIA – Recuperato un escursionista in difficoltà nella zona di Serracozzo. I soccorsi si sono attivati ieri, dopo una chiamata pervenuta alle 18.00 al numero di emergenza nazionale 1515. Gli uomini del soccorso montano del Corpo Forestale della Regione Siciliana di Linguaglossa sono stati attivati dalla centrale operativa e hanno raggiunto la località Serracozzo, a sud del rifugio Citelli.

Le ricerche, condotte dall‘ ispettore Nino Stagnitta e dall’ agente Roberto Di Bartolo, hanno fortunatamente avuto esito positivo. Dopo il ritrovamento la persona dispersa è stata accompagnata alla propria auto e già alle 20.30 l’intervento è stato concluso. Una vicenda che poteva avere conseguenze ben più gravi: le temperature, nonostante le belle giornate, la notte tornano ad essere quelle rigide della stagione invernale.

Si raccomanda gli escursionisti di valutare bene le condizioni meteo, avere in dotazione gli equipaggiamenti adeguati e informare preventivamente familiari o amici dell’itinerario scelto, specialmente se effettuano escursioni in solitario. Non sempre si ha la fortuna di agganciare un ponte di telefonia mobile.



