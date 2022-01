Incendio distrugge due auto: danneggiate case e tubature del gas

MOTTA SANT’ANASTASIA. Non si conosce ancora la matrice dell’incendio: se doloso o fortuito, lo stabiliranno le tracce raccolte sul posto.

Di certo, alle prime luci dell’alba nella centralissima via Vittorio Emanuele sono andate distrutte due autovetture letteralmente inghiottite dalle fiamme. I due mezzi erano parcheggiate lungo la carreggiata ad alcune decine di metri l’una dall’altra.

I danni non hanno riguardato solo le due auto ma anche l’esterno delle abitazioni e la conduttura del gas.

Le fiamme sono state sedate dal pronto intervento dei vigili del fuoco.



