Marsala, occupati tutti i posti del Covid Hospital

CATANIA – A causa dell’impennata di contagi degli ultimi giorni sono tutti occupati i 98 posti letto del Covid Hospital di Marsala. Gli ultimi 20 posti liberi, tra terapia intensiva e degenza ordinaria, sono stati occupati nelle ultime 24 ore. La maggior parte delle persone ricoverate sono non vaccinate.

“Siamo allo stremo delle forze – scrive sul suo profilo social un’operatrice sanitaria dell’ospedale Paolo Borsellino di Marsala, covid hospital per la provincia di Trapani – Stanotte una notte da ricordare, abbiamo riempito un ospedale intero, non ci sono più posti, mi rivolgo a coloro che non credono al virus o che non credono al vaccino. Nessuno è immune dal virus ma chi si vaccina è molto meno a rischio di finire ricoverato, di finire intubato e di lasciare questo mondo. Ieri abbiamo dovuto selezionare come nei campi di guerra chi ricoverare e chi no. Il tempo delle discussioni è finito, il tempo dei pro e no vax deve finire, è tempo di avere più paura del virus che del vaccino. Abbiate buon senso e amore per il prossimo!”.



