La sfida era in programma l'otto gennaio a partire dalle ore 16.00

CATANIA – La gara tra ADR Nuoto Catania e Telimar Palermo, in programma sabato 8 gennaio alle ore 16.00, è stata rinviata a data da destinarsi. Come annunciato dalla società etnea tramite i propri canali social, infatti, la partita non verrà giocata a causa della positività al Covid-19 di quattro atleti rossazzurri.



