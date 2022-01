Ortigia: posticipata la gara contro la Pro Recco

La partita era prevista, inizialmente, per sabato 8 gennaio ed è stata posticipata di un giorno per motivi legati all’attuale pandemia

ORTIGIA – Il Circolo Canottieri Ortigia comunica che la gara tra i biancoverdi e la Pro Recco, valida per il tredicesimo turno del campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile, si disputerà domenica 9 gennaio alle ore 12.00 presso la piscina “Paolo Caldarella” di Siracusa. La partita era prevista, inizialmente, per sabato 8 gennaio ed è stata posticipata di un giorno per motivi legati all’attuale pandemia da Covid-19 e modifiche all’operativo voli. Finalmente, proprio in occasione del big match contro i liguri campioni d’Europa, riaprono al pubblico le tribune della “Caldarella”, seppur con la capienza ridotta secondo quanto stabilito dall’ultimo decreto anti-Covid. Tutte le info sulle modalità di acquisto dei biglietti e sulle norme di accesso sono disponibili sui canali social dell’Ortigia.



