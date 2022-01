Palermo, bilancio ‘Alto impatto’: 235 operazioni, 17mila persone controllate

PALERMO – Sono state 235 le operazioni effettuate dalla Questura di Palermo; sono state controllate 17.830 persone e 7.884 veicoli, 286 esercizi pubblici, 22 persone arrestate e 115 indagate in stato di libertà per vari reati.

Inoltre, nel corso dei servizi, sono state contestate 650 sanzioni per violazioni al codice della strada, 159 veicoli sottoposti a sequestro, 279 contravvenzioni amministrative e 149 sanzioni per violazioni alle normativa sanitaria antipandemica. Infine, sono stati stati sequestrati 4 chili di droga.

Sono questi i dati delle operazione Alto Impatto che hanno interessato il contrasto al crimine diffuso, mantenendo una presenza costante sul territorio. Alcuni quartieri come il Cep, San Giovanni Apostolo, Marinella, Ballarò, Vucciria, Zen, Borgovecchio e Brancaccio, sono stati presidiati con posti di controllo, perquisizioni, riscontri domiciliari su pregiudicati, operazioni antidroga, controlli anti assembramento e verifiche amministrative sugli esercizi commerciali. Ne sono state diverse le operazioni di contrasto alla criminalità organizzata. Tra queste quella denominata Tentacoli, “Game Over”, “Shoowdown”, “Ombra”, “Mirò”.

Sono stati 11 i provvedimento di sequestro neio confronti di appartenenti a Cosa Nostra e 5 di confisca per 4 milioni di euro. Nel 2021 sono stati arrestati 137 rapinatori, 332 spacciatori arrestati o denunciati, 35 gli arresti per il reato di maltrattamenti in famiglia. Tra gli altri provvedimenti emessi dal questore vi sono 20 ammonimenti per stalking, 65 ammonimenti per violenza domestica, 86 individui sono stati proposti dal questore per l’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, una richiesta di limitazione della libertà personale al fine di scongiurare il compimento di ulteriori delitti di criminalità comune o aggravati dal metodo mafioso; 51 divieti di accesso alle aree del centro urbano emessi nei confronti di parcheggiatori abusivi, di pusher e 300 Avvisi Orali ed infine 18 Divieti di Accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive.

