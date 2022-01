Palermo, emergenza ricoveri: pioggia di positivi al Civico

L’emergenza ricoveri a Palermo (e in Sicilia) impone veloci riconversioni di posti letto per fare fronte alla marea di positivi che si rivolgono agli ospedali. Una scelta ineludibile di cui faranno le spese i malati di altre patologie. Una nota dell’Ufficio del Commissario, Renato Costa, fa il punto. Ma all’orizzonte si profilano altri cambiamenti.

“Dopo una crescente richiesta di ricoveri – si legge – è stato necessario attrezzare due punti medici avanzati in tensostruttura all’ingresso degli ospedali Cervello e Civico. Si sta valutando di posizionare un terzo e analogo punto medico avanzato anche all’ospedale di Partinico. Questi presidi, prontamente organizzati dalla direzione del 118, sono fondamentali per far scendere i pazienti dalle ambulanze e avviare la loro presa in carico. La struttura commissariale per la gestione dell’emergenza Covid di Palermo ha messo a disposizione del presidio all’ospedale Cervello personale sanitario dalle 8 alle 14 e dalle 14 alle 20 per aiutare i colleghi del pronto soccorso del Cervello. Si stanno approntando, inoltre, altri posti letto Covid all’ospedale di Partinico, all’ospedale Civico e allo stesso ospedale ‘Cervello’. La rianimazione di Partinico è stata riattivata in rianimazione Covid”.

“Queste ulteriori misure – dichiara il commissario Covid di Palermo, Renato Costa – permetteranno di affrontare i prossimi giorni con maggiore serenità, in attesa del raggiungimento del picco, che ci auguriamo possa essere tra circa due settimane. Per fortuna, però, va detto che la condizione epidemiologica è migliore rispetto al passato: abbiamo un minor numero di morti, le terapie intensive non sono sotto pressione come l’anno scorso, la percentuale di vaccinati ci sta aiutando. In conclusione: abbiamo buone prospettive per superare questo momento”.

Ma, appunto, il momento deve essere superato e sono tante le azioni che si stanno mettendo in campo in queste ore convulse. Domani mattina ci sarà un sopralluogo all’ospedale ‘Cervello’, travolto dalla piena dei ricoveri, dove è stato montato un ospedale da campo. Lunedì è prevista una riunione in assessorato e sul tavolo ci sarebbe la situazione del pronto soccorso dell’ospedale Civico. Scartata l’ipotesi di dedicarlo ai malati Covid, si discuterà se sia il caso di renderlo ufficialmente ‘misto’, per Covid e no Covid. Tuttavia, non sembra una prospettiva immediata.

In ogni caso, i positivi fioccano anche in contesti dove, teoricamente, non dovrebbero approdare e questa è una delle tante insidie della pandemia. Oggi, nell’area d’emergenza del Civico ne sono appunto stati tracciati ventidue. Quattro di loro sono stati ricoverati.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI