Top Spin Messina a Napoli per la final four di Coppa Italia

L’atteso evento in programma alla palestra Partenope. Sabato 8 gennaio, con inizio alle ore 15, la squadra del presidente Giuseppe Quartuccio affronterà la Marcozzi Cagliari. Nell’altra semifinale Apuania Carrara-Tennistavolo Castel Goffredo. Domenica, alle 13, le finali per il 1^ e 2^ e per il 3^ e 4^ posto.

Si apre ufficialmente il 2022 per la Top Spin Messina Fontalba, attesa dalla due giorni di Coppa Italia in programma sabato 8 e domenica 9 gennaio presso la palestra Partenope di Napoli. Parteciperanno alla competizione in terra campana, che assegnerà la coccarda tricolore, le prime quattro squadre classificate al termine del girone d’andata del campionato di Serie A1.

Sabato 8, con inizio anticipato alle ore 15, si affronteranno nelle due semifinali Top Spin Messina Fontalba-Marcozzi Cagliari e Apuania Carrara-Tennistavolo Castel Goffredo. Domenica 9, alle 13, le due vincenti saranno di scena nella finale per il 1^ e 2^ posto, mentre le perdenti giocheranno per il 3^ e 4^. La compagine del presidente Giuseppe Quartuccio ha conquistato il trofeo in due occasioni, nel 2019 e nel 2020, cedendo poi in finale contro l’Apuania Carrara nell’ultima edizione disputata nel giugno 2021.

In Coppa Italia si giocherà secondo la “formula olimpica”, con un doppio iniziale seguito da quattro singolari. Ogni incontro terminerà appena una delle due squadre avrà totalizzato tre punti. Ciascun atleta non potrà scendere in campo per più di due volte. Per la Top Spin Messina Fontalba allenata dal tecnico Wang Hong Liang saranno disponibili il danese Jonathan Groth, il portoghese João Monteiro, l’ucraino Yaroslav Zhmudenko e gli “azzurri” Marco Rech Daldosso e Matteo Mutti. La Marcozzi Cagliari di coach Stefano Curcio, rivale dei peloritani in semifinale, può contare sull’ex Antonino Amato, sul cubano Jorge Moises Campos Valdes, sul russo Denis Ivonin e sul classe 2003 Tommaso Giovannetti.

In vista dell’impegno a Napoli il presidente Giuseppe Quartuccio afferma: “Affrontiamo questa Final Four di Coppa Italia con grande fiducia e, nello stesso tempo, con la consapevolezza che saranno in gara squadre molto forti. Siamo assolutamente concentrati sulla semifinale contro la Marcozzi Cagliari che è una formazione davvero temibile. Il nostro obiettivo è quello di disputare la finale e cercare di vincere la Coppa per la terza volta, ma non sarà affatto facile”.

Il tour de force per la Top Spin Messina Fontalba proseguirà venerdì 14 gennaio con la gara valida per la prima giornata di ritorno di Serie A1, prevista a Villa Dante, alle ore 17, contro Il Circolo Prato 2010. Domenica 16, ancora tra le mura amiche, alle ore 18, è in calendario l’atteso match d’andata dei quarti di finale di Europe Cup contro l’Apuania Carrara. Ritorno fissato al Palasport di Avenza venerdì 21 alle ore 18. Marcozzi Cagliari-Top Spin Messina Fontalba della seconda giornata di ritorno di Serie A1, a seguito degli accordi intercorsi tra le due società, è stata infine posticipata dalla FITeT a domenica 23 gennaio alle ore 10.30.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI