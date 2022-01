Sant’Agata, la stilista Gennarino la presidente del Comitato per la festa

Presentato ufficialmente il nuovo “Comitato per la festa di Sant’Agata nella città di Catania”, questa mattina in una conferenza stampa all’interno del Palazzo Arcivescovile, alla presenza di Mons. Salvatore Gristina e del Sindaco Salvo Poglese.

Durante la conferenza stampa sono stati presentati i componenti del comitato: A capo per la prima volta una donna, la dott.ssa Mariella Gennarino, stilista e imprenditrice di moda catanese, che prende il posto di Riccardo Tomasello. Diverse le quote rosa: prof.ssa Rosalba Panvini, il notaio Grazia Manuela Banna, la dott.ssa Santa Barresi, avv. Maurizio Magnano San Lio, il Generale B. Mastrojeni Ettore e il Dott. Lo Giudice Salvo.

Il comitato della Festa di Sant’Agata di Catania

“Ce la metteremo tutta, anche se sappiamo che quest’anno faremo l’indispensabile vista la situazione pandemica – dice Mariella Gennarino – Voglio innanzitutto ringraziare per la fiducia e la stima l’Arcivescovo Salvatore Gristina e il Sindaco Salvo Poglese. Li ringrazio per la sensibilità dimostrata nei confronti delle donne, per questo segnale di discontinuità che ritengo importantissimo per Catania, che ha bisogno di coltivare di più il rispetto per la figura femminile. Finalmente un presidente donna. Mi piace in questo momento ricordare anche il commendatore Maina, oggi sarebbe felicissimo, parlavamo molto insieme e veniva a trovarmi spesso”.

Alla fine della conferenza, la presidente insieme all’Arcivescovo e al Sindaco, si è intrattenuta con giornalisti e devoti mostrando grande disponibilità.



