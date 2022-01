Covid, l’appello del primario: “Non riaprite le scuole”

Catania – “La situazione e’ disastrosa. Abbiamo al momento al pronto soccorso 15 malati Covid da ricoverare e non abbiamo i posti letto. Ma, ancora piu’ grave non abbiamo piu’ alcuna postazione disponibile di ossigeno. Rischiamo di non potere piu’ fornire l’assistenza primaria a queste persone”: sono le drammatiche parole del primario di Pneumologia dell’ospedale Cannizzaro di Catania, Sandro Distefano che attraverso La Sicilia afferma: “Non si devono riaprire le scuole almeno sino al 31 gennaio. Io sono convinto che, considerato il quadro epidemico davvero preoccupante, non bisogna assolutamente riprendere le lezioni in presenza. Quanto agli ospedali non avere piu’ posti ne’ postazioni di ossigeno nel pronto soccorso significa che la situazione e’ gravissima e ingestibile. L’apertura delle scuole non farebbe altro che aggravare una situazione gia’ ingestibile”.



