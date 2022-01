Covid, Lupo: “Fallimento del governo Musumeci”

PALERMO – “Dopo due anni di pandemia, in Sicilia siamo arrivati agli ospedali da campo: è la conferma del fallimento del governo regionale guidato da Musumeci che, non solo nella gestione della sanità, continua a dimostrare limiti imbarazzanti”. Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo del PD all’Ars.

“La notizia della protesta delle ambulanze a Palermo e delle tensostrutture installate in diversi ospedali dell’isola, ha fatto il giro d’Italia – aggiunge Lupo – e come se non bastasse ci sono le Usca in tilt, sindaci senza sostegno né strumenti per evitare la zona arancione nei loro comuni, migliaia di siciliani in casa in attesa di poter fare un tampone, medici di famiglia sotto pressione. Una situazione inaccettabile dovuta non solo alla pandemia ma soprattutto all’incapacità del governo Musumeci nella gestione dell’emergenza Covid”.



