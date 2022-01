Isole Egadi, in arrivo tre milioni per la riconversione energetica

La Regione ha stanziato quasi 3 milioni di euro per Favignana-Isole Egadi per 13 progetti di riconversione energetica e messa in sicurezza di vari edifici e strutture pubbliche. Ad annunciarlo è il sindaco Francesco Forgione. I progetti (tra questi, uno riguarda anche Palazzo Florio) erano stati presentati a fine ottobre scorso al Dipartimento per gli Affari regionali.

“Risultato importante”

“E’ un risultato importante per la qualità dei progetti e degli interventi immediati che partiranno già in questo anno e che riguardano tutte e tre le nostre isole: Favignana, Levanzo e Marettimo. – dice Forgione – Sono interventi necessari e attesi da anni, ottenuti per la qualità dei progetti presentati e grazie anche all’interlocuzione diretta, in occasione del mio incontro a Roma, con la ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini. I lavori riguarderanno le scuole, la depurazione e l’illuminazione pubblica e creeranno nuove occasioni di occupazione per i cittadini delle nostre isole. E’ questa la nostra sfida e il nostro impegno quotidiano al servizio del bene comune e della popolazione di questo straordinario arcipelago”. In totale, la spesa prevista per i 13 progetti è di 2.911.721 euro.

