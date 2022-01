Lombardo assolto: le reazioni della politica

PALERMO – Assoluzione di Lombardo: il primo commento arriva da Saverio Romano. ‘Le mie più sincere felicitazioni e quelle della comunità politica che ho l’onore di rappresentare per l’assoluzione di Raffaele Lombardo protagonista di una odissea giudiziaria lunga dieci anni e che oggi si chiude nel migliore dei modi’. Saverio Romano, vicepresidente nazionale di Noi con l’Italia-Cantiere popolare. A seguire arrivano una grandinata di note da parte di vari esponenti politici.

Faraone

“Dodici lunghi anni e un’attesa che ha compromesso il percorso politico di Raffaele Lombardo, che ha gettato ombre e dubbi sulla tenuta di un intero sistema politico siciliano. Oggi l’ex governatore viene assolto dai reati di concorso esterno all’associazione mafiosa perché ‘il fatto non sussiste’ e per ‘non aver commesso il fatto’ per il reato di corruzione elettorale. A Raffaele Lombardo esprimo la mia vicinanza per questo verdetto che ristabilisce la verità, non cancellando però la sua sofferenza”. Così, in una nota, il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone.

Minardo

Minardo sceglie Facebook. “Sono davvero felice e sollevato per l’assoluzione dell’ex presidente della Regione Siciliana, Raffaele Lombardo, dalle accuse di concorso esterno e corruzione elettorale. La Corte d’Appello di Catania oggi restituisce dignità e giustizia a Lombardo e conferma la linea di chi ne ha difeso l’operato negli anni in cui Raffaele Lombardo ha ben governato ed ha ricoperto incarichi di grande responsabilità istituzionale. La mia soddisfazione è doppia, a titolo politico e personale”, si legge.

Mannino

“Personalmente provo la soddisfazione che può provare un amico. Un amico, peraltro, sempre convinto della sua innocenza”. Così all’AdnKronos l’ex ministro Dc Calogero Mannino commenta l’assoluzione in appello dell’ex Presidente della Regione Sicilia Raffaele Lombardo. “E un riconoscimento che la giustizia gli rende – aggiunge -, certo, un riconoscimento molto faticoso per lui. Un’esperienza che io ho fatto anche più intensamente e più dolorosamente. Per la verità nel chiamarlo per compiacermi gli ho detto che non sapevo se congratularmi, perché quando capitavano a me queste cose quasi mi dava fastidio che si congratulassero per una cosa molto scontata com’era l’assoluzione”. Quanto alla possibilità che l’odissea giudiziaria di Raffaele LOMBARDO possa non essere ancora giunta al capolinea, Mannino chiosa: “Io dormivo sonni tranquilli, poi mi è arrivato un pezzo di carta che si è preso altri dieci anni. Gli auguro che non gli capiti la stessa cosa”. Poi, in conclusione, Mannino sottolinea che una certa magistratura antimafia “continua nel suo mestiere, non dismetteranno. Il caso Palamara, di una gravità estrema, ha avuto conseguenze, alcuni membri del Csm si sono dimessi, ma il Csm è stato ripristinato nel suo plenum e continua nel suo esercizio. I problemi che solleva il disvelamento Palamara non sono stati affrontati. Cosa dimostra? Che il problema della giustizia è diventato irresolubile, non ci può provare nessuno, non ci ha provato neanche il presidente della Repubblica”.

Savarino

Giusi Savarino, portavoce di Db invia una nota. “Sono certa di interpretare un sentimento condiviso nel movimento #diventeràbellissima esprimendo soddisfazione per l’assoluzione dell’ex Presidente Raffaele Lombardo, un politico di spessore, un amico. Personalmente non ho mai avuto dubbi sulla sua estraneità alle contestazioni fattagli, oggi trova giustizia, certo dopo dieci anni di sofferenze per lui e per la sua famiglia.”

Gli autonomisti

“Finalmente è stata fatta giustizia nei confronti dell’uomo Raffaele Lombardo, della sua famiglia e di una intera comunità politica che ha creduto in una possibilità di riscatto per la Sicilia” ad affermarlo sono i deputati regionali del Movimento Nuova Autonomia Giuseppe Compagnone, Roberto Di Mauro e Salvatore Lentini. “Questa sentenza mette la parola fine ad una vicenda giudiziaria assurda e lunghissima, restituendo verità, onore e dignità a Raffaele Lombardo”, concludono i deputati autonomisti.



