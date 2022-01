Meteo, nuvole e neve sempre più bassa

Sarà un fine settimana tipicamente invernale. È quanto risulta dalle previsioni per i prossimi giorni del iLMeteo.it.



Sabato 8 gennaio al Nord, la giornata sarà caratterizzata da un cielo a tratti coperto lungo il Po lombardo, emiliano e piemontese, altrove il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Al centro la giornata sarà contraddistinta da un cielo irregolarmente nuvoloso sulle regioni adriatiche e in Sardegna, sereno su Toscana, Umbria e Lazio. Al Sud invece la giornata trascorrerà con un tempo compromesso da precipitazioni su Sicilia, Calabria e Puglia meridionale. Locali nevicate in collina sul potentino. In tutta Italia le temperature massime si assesteranno tra 4 e 13 gradi.

Domenica 9 gennaio a Nord sono previste nevicate diffuse sui confini alpini e zone limitrofe e fino in valle. Attese nebbie in Pianura Padana, e locali fiocchi sui rilievi romagnoli. Al centro è previsto un peggioramento dalla Toscana verso il resto delle regioni con precipitazioni via via più diffuse e nevose a quote sempre più basse in serata. Al Sud la giornata trascorrerà con un tempo piuttosto stabile fino al pomeriggio, poi peggiorerà su tutte le regioni con precipitazioni via via più intense e nevose a quote collinari.

Al Nord ‘inizio della prossima settimana, lunedì, sarà all’insegna di generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Attese rare nevicate sui confini alto atesini. La giornata sarà contraddistinta da nevicate diffuse sugli Appennini del comparto adriatico. Sul resto delle regioni del Centro il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso. Nel mezzogiorno la giornata trascorrerà con precipitazioni su Sicilia settentrionale, Calabria, Basilicata e Puglia, nevose sui rilievi a quote collinari. Più sole in Campania e sul resto dell’isola.



