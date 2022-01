Palermo, Covid: ospedale da campo anche al Civico

Posti letto pronti ad essere usati in caso di "esondazione di pazienti"

PALERMO – Un ospedale da campo è stato allestito davanti all’ospedale Civico di Palermo. Si tratta di posti letto Covid aggiuntivi da utilizzare, come è avvenuto al Cervello, in caso di sovraffollamento del pronto soccorso. Se una struttura ospedaliera va in affanno i disagi si ripercuotono anche altrove.

Massimo Geraci, primario del pronto soccorso del Civico, spiega che “il crescente numero di pazienti positivi che ha investito il presidio Covid del Cervello ha reso necessario l’attivazione di di una soluzione tampone della nostra area di emergenza che nelle ultime 48 ore ha accettato pazienti positivi anche da altri pronto soccorso nelle more che vengano predisposti posti letto al Civico”.

Non è facile una gestione mista dei pazienti Covid e non Covid nel più grande pronto soccorso della città.

Massimo Geraci, primario del pronto soccorso dell’ospedale Civico



