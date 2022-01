Palermo, palloncini e kit per le feste pericolosi: scatta il sequestro

I finanzieri del 2° nucleo operativo metropolitano del gruppo di Palermo hanno sequestrato nella zona di via Cappuccini 23 mila articoli non sicuri per il consumatore. Tra il materiale sequestrato palloncini gonfiabili in gomma, tubi spara coriandoli ed altri elementi decorativi per feste tutti senza il marchio Ce e quindi potenzialmente nocivi per la salute dei consumatori.

La sanzione

Al rappresentante legale della società è scattata una sanzione amministrativa che va da un minimo di 1.500 euro ad un massimo di 10.000 euro.



