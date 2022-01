Palermo, Regione finanzia un parco giochi nell’aeroporto di Boccadifalco

PALERMO – Un piccolo parco giochi a ridosso dell’hangar in cui stazionano gli aeromobili del IV Reparto Volo della Polizia di Stato, nel quartiere palermitano di Boccadifalco. L’area, destinata soprattutto ad accogliere le numerose scolaresche che arrivano in visita per conoscere da vicino il lavoro svolto dagli elicotteristi, sarà realizzata grazie al finanziamento disposto dal governo Musumeci.

«Da anni – sottolinea il presidente della Regione Siciliana – il Reparto Volo di stanza a Palermo affianca agli insostituibili interventi sul territorio e sui mari della nostra Isola, un impegno di grande valenza sociale, accogliendo periodicamente classi di giovani studenti alle quali vengono illustrate le affascinanti operazioni compiute in quasi mezzo secolo di attività, per garantire sicurezza e legalità. Il nuovo spazio all’aperto, che conterrà attrezzature ludiche e ricreative, potrà rendere ancora più confortevoli le ore che i ragazzi trascorreranno insieme ai loro “insegnanti” in divisa, la cui richiesta abbiamo accolto senza indugio».

Il IV Reparto Volo della Polizia di Stato ha siglato tre anni fa una convenzione con l’Istituto nautico “Gioeni Trabia” ed è stato inserito nel percorso di legalità denominato “Se vuoi…” che coinvolge delegazioni scolastiche, gruppi scout e associazioni che si occupano di bambini con disabilità.



