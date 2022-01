Palermo, soccorso alpino dona giocattoli ai pazienti dell’ospedale dei bambini

Il covid non ferma la solidarietà

PALERMO – Neppure il covid ferma la solidarietà. Ieri, giorno dell’Epifania, il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, stazione Palermo, avrebbe dovuto portare i doni ai piccoli degenti dell’ospedale pediatrico “Giovanni Di Cristina” con una befana che sarebbe volata a cavallo di una scopa attraverso una teleferica montata nel cortile interno. Ma la manifestazione è stata annullata a causa dell’impennata di ricoveri dovuti al dilagare della variante omicron anche tra i bimbi. Così, stamattina, una delegazione di tecnici del SASS ha consegnato i giocattoli davanti all’ingresso della struttura ospedaliera.

A riceverli c’era la dottoressa Nicoletta Salvato, responsabile Educazione e promozione della salute dell’Arnas Civico Di Cristina e Benfratelli, che ha ringraziato anche a nome della direzione sanitaria dando appuntamento al prossimo anno. I doni saranno distribuiti nei vari reparti spiegando ai bambini che erano stati consegnati dalla Befana del Soccorso Alpino.

Il 20 dicembre scorso quindici tecnici in costume da Babbo Natale si erano calati dai tetti del padiglione “Biondo” bussando alle finestre dei reparti e intrattenendosi dove possibile a distanza con i bimbi. Una volta toccata terra avevano visitato i vari piani distribuendo giocattoli donati dalla Caritas.

“Per una volta abbiamo voluto derogare ai nostri compiti istituzionali – hanno spiegato i dirigenti del SASS di Palermo – per offrire qualche attimo di serenità ai bambini ricoverati in un momento particolarmente difficile come quello che stiamo vivendo a causa della pandemia”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI