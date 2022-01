Akademia Sant’Anna: riscontrate alcune positività tra le atlete

Akademia Sant’Anna ha sin da subito messo in atto tutti i protocolli sanitari necessari e comunica che le atlete positive sono asintomatiche

MESSINA – Inizio di 2022 amaro per la Sanitaria Sicom Akademia Sant’Anna che, pur avendo preparato nel dettaglio la trasferta di Castellana Grotte, valida come ultimo turno del girone d’andata e primo impegno di questo nuovo anno, è costretta a fermarsi per la scoperta di alcune positività nel gruppo squadra.

Dopo aver eseguito una serie di screening, ripetuti con cadenza regolare sia durante le vacanze natalizie che nei giorni successivi, oltre alla positività di un’atleta riscontrata durante la pausa natalizia, gli ultimi test effettuati nella giornata di ieri, effettuati a ridosso della partenza per Castellana Grotte, hanno evidenziato la positiva di altre atlete del gruppo squadra.

Akademia Sant’Anna ha sin da subito messo in atto tutti i protocolli sanitari necessari e comunica che le atlete positive sono asintomatiche ed al momento non presentano alcun problema particolare. A causa della situazione la Federazione Italiana Pallavolo ha decretato ufficialmente il rinvio del match a data da destinarsi.

Si ringrazia la società Zero5 Castellana Grotte per la disponibilità al rinvio.



