Asp Palermo: percentuale di positivi in sensibile calo

Percentuale di positivi in sensibile calo oggi nei 4 drive in allestiti dall’Asp di Palermo. Sono stati complessivamente 1.131 i tamponi effettuati e 131 i positivi, pari all’11,58% (ieri erano stati il 21,97%). In particolare i tamponi fatti alla Casa del Sole sono stati 411 con 39 positivi (9,49%), 261 tamponi e 12 positivi (4,60%) a Villabate, 196 tamponi e 17 positivi (8,67%) a Corleone e 263 tamponi e 63 positivi (23,95%) a Partinico.

Domani saranno in funzione dalle 9 alle 16 drive in Casa del Sole di Palermo, Cefalù, Corleone e Partinico.

CONTINUA A LEGGERE LIVE SICILIA



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI