Catania, l’annuncio di Cuffaro: Galatà coordinatore della Dc

CATANIA – “Stefano Galatà, neo Responsabile Organizzativo per la provincia di Catania della Democrazia Cristiana, ha una storia umana e politica che ne fa un sicuro riferimento per tanta gente abituata al dialogo e al confronto”. Lo dichiara Totò Cuffaro, commissario regionale della Democrazia Cristiana.

Galatà, catanese, sposato, 69 anni, laureato in Scienze Politiche, già funzionario pubblico nel comparto sanitario, ha ricoperto prestigiosi incarichi, non ultimo fu componente dell’ufficio di gabinetto, capo della Segreteria Particolare e vicario della Segreteria Tecnica, presso l’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici nel primo Governo Cuffaro. “La nomina di Stefano è nel solco del nuovo indirizzo della Democrazia Cristiana, punto di riferimento per tutti gli uomini che, animati da passioni autentiche, vogliono ragionare di politica” – conclude Cuffaro.

“Accolgo con grande soddisfazione il prestigioso incarico conferitomi dal partito – dichiara Stefano Galatà – che assumo con il proposito di mettere in campo ed al primo posto in nostri valori di riferimento, di cui oggi forte se ne sente il bisogno”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI