Catania, l’arrivo del nuovo arcivescovo: le reazioni

CATANIA – “Congratulazioni e un caloroso benvenuto in Sicilia a monsignor Luigi Renna, nuovo arcivescovo di Catania. Il suo arrivo alla guida della Chiesa metropolitana etnea e’ preceduto dall’apprezzamento unanime per il lavoro svolto anche nella qualita’ di presidente della Commissione per i problemi sociali nella Conferenza episcopale italiana”. Lo afferma il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. “La Chiesa catanese trovera’ in lui guida e conforto per affrontare la difficile situazione sociale che, purtroppo, anche questa parte dell’Isola vive. – aggiunge – A monsignor Salvatore Gristina il piu’ sincero ringraziamento, mio e dell’intero governo regionale, per la dedizione e la competenza profuse nel suo lungo e apprezzato ministero episcopale”

“Accogliamo il nuovo Pastore della Chiesa etnea, monsignor Luigi Renna, con profonda gioia e fiducia nella scelta compiuta da Papa Francesco. Per l’Arcidiocesi di Catania si apre una nuova stagione di fede e di speranza sotto la guida dell’Arcivescovo eletto che, ne siamo certi, saprà farsi motore di un impegno pastorale teso al dialogo e alla condivisione dei valori cristiani, oltre ogni barriera culturale e sociale. Il suo positivo invito a ‘fare rete per costruire cammini virtuosi’, formulato nella sua missiva di saluto all’Arcidiocesi, ci trova pronti ed entusiasti”. Lo dichiara Marco Falcone, commissario provinciale di Forza Italia per Catania e provincia, a seguito dell’avvenuta designazione del nuovo Arcivescovo metropolita S.e. monsignor Luigi Renna, già vescovo della Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, in Puglia.

“Nel dare il benvenuto a Renna – prosegue Falcone – rivolgiamo in parallelo a monsignor Salvatore Gristina un pensiero di profonda gratitudine per la lunga e accorata azione episcopale a Catania e nelle oltre 150 parrocchie dell’Arcidiocesi etnea, guidata con uno stile fatto di sobrietà e lungimiranza che ha riscosso costante apprezzamento”, conclude il commissario provinciale Falcone.



