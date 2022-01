Ippodromo Palermo, Caronte Trebì si impone nel centrale

PALERMO – Dopo il secondo posto nel gran premio Città di Palermo, Caronte Trebì ha “traghettato” Gaspare Lo Verde alla vittoria. Lo ha fatto nel centrale in programma ieri all’ippodromo della Favorita, dove il cavallo della scuderia Super Fantastica si è imposto con il tempo di 1.13.6 al chilometro. Una corsa comandata dall’inizio alla fine, in cui si è messo in evidenza anche un altro soggetto interessante: Callisto. Suo il secondo posto con la guida di Andrea Buzzitta, che ha saputo ben incanalare la grinta del suo cavallo. A Clara Risaia è andata invece la terza “moneta”.

La giornata di gare è iniziata con un tris di successi di Giuseppe Porzio, protagonista indiscusso con Balio Col, Carlo Ferm e Down Town Rebel. Andrea Buzzitta in sulky a Donnavventura Ors ha invece confermato i pronostici della vigilia, aggiudicandosi nettamente la quarta corsa. Sempre Buzzitta ha bissato il successo alla sesta con Blue Train.



Di seguito i risultati completi delle sette corse disputate ieri:

Prima Corsa

1 N.7 Balio Col G. Porzio jr 1.15.2

2 N.9 Borgogal

3 N.4 Brenta Rl

Seconda Corsa

1 N.4 Carlo Ferm G. Porzio jr 1.16.5

2 N.5 Circe Rab

3 N.10 Castleton Wise As

Terza Corsa

1 N.2 Down Town Rebel G. Porzio jr 1.17.8

2 N.1 Doli Zs

3 N.10 Dorian Gray Font

Quarta Corsa

1 N.5 Donnavventura Ors A. Buzzitta 1.17.4

2 N.3 Descent Boss

3 N.1 Diadora di No

Quinta Corsa (centrale)

1 N.3 Caronte Trebì G. Lo Verde 1.13.6

2 N.2 Callisto

3 N.4 Clara Risaia Trgf

Sesta Corsa

1 N.13 Blue Train A. Buzzitta 1.15.1

2 N.1 Brooklyn Breed

3 N.9 Ubay Doc

Settima Corsa

1 N.7 Akthar Op R. Vaccaro 1.14.9

2 N.1 Benhur Daniel

3 N.3 Baron Ferm





Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI