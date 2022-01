La Lega di Serie A ha deciso, 5 mila spettatori per due giornate

L’assemblea della Lega Serie A, riunitasi nel primo pomeriggio per cercare di contrastare l’emergenza al Covid-19, ha approvato all’unanimità una delibera che autolimita, dal 16 gennaio e per due turni di campionato, a 5.000 spettatori il massimo di presenze negli stadi. I settori ospiti degli impianti sportivi rimarranno chiusi.

Intanto, riporta l’ANSA, la Lega Serie A ha vinto tre dei quattro ricorsi presentati contro i provvedimenti delle ASL locali. Il TAR del Friuli Venezia Giulia, quello del Piemonte e quello della Campania hanno dato ragione alla Lega dopo la disposizione della quarantena, da parte delle autorità, per Udinese, Torino e Salernitana, con i giocatori negativi che quindi non sono più in isolamento. Il TAR dell’Emilia, invece, ha confermato la quarantena per il Bologna.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI