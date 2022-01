Lega Serie A vince contro le Asl i ricorsi sulle quarantene

La Lega Serie A vince contro le Asl. L’istituzione sportiva ha vinto tre dei quattro ricorsi presentati contro i provvedimenti delle aziende sanitarie locali che avevano disposto la quarantena per le squadre con giocatori positivi al Covid.

Il TAR del Friuli Venezia Giulia, quello del Piemonte e quello della Campania hanno dato ragione alla Lega dopo la disposizione della quarantena, da parte delle autorità, per Udinese, Torino e Salernitana, con i giocatori negativi che quindi non sono più in isolamento. Il TAR dell’Emilia, invece, ha confermato la quarantena per il Bologna.

In una nota, La Lega Serie A “esprime la massima soddisfazione per le pronunce giurisdizionali dei diversi Tar che hanno riconosciuto la validità dei ricorsi contro i provvedimenti delle Asl che avevano impedito ad alcune formazioni di A la prosecuzione della propria attività sportiva”.

“Queste decisioni – conclude la Lega – fanno ben sperare, come ribadito più volte nei giorni scorsi, che si possa arrivare in breve tempo a uniformare gli interventi delle Asl territoriali nel rispetto della legge e dei protocolli sportivi”.

