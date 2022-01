‘Nulla da mangiare per l’Epifania’: i carabinieri fanno la colletta VIDEO

É successo tutto il giorno dell’Epifania, quando, alle 8, alla centrale operativa dei carabinieri di Licata, nell’Agrigentino, è arrivata la telefonata di un uomo che si è presentato come un vicino di casa di una famiglia in difficoltà. “L’anonimo interlocutore – spiegano – ha riferito che all’indirizzo segnalato vive una famiglia composta da padre, madre, una figlia dodicenne ed un figlio di 5 anni, attualmente in totale stato di indigenza. Alla notizia, l’operatore ha inviato una pattuglia della sezione Radiomobile della compagnia di Licata per confermare la veridicità della segnalazione: nel giorno dell’Epifania, non avevano addirittura nulla da mangiare”.

La colletta

A quel punto è scattata una vera e propria gara di solidarietà. “I militari presenti – proseguono – hanno raccolto una somma che è stata interamente utilizzata per acquistare alimenti di prima necessità che sono stati consegnati al nucleo familiare. La situazione è stata successivamente segnalata ai servizi sociali del Comune di Licata, per una più puntuale assistenza”.

