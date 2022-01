No vax muore a 39 anni, marito ricoverato

Donna no vax muove a 39 anni. La notizia arriva da Pren di Feltre nel bellunese è riguarda Ilenia Turrin, deceduta forse a causa di un malore mentre si trovava in quarantena nella sua abitazione. Il decesso è avvenuto lo scorso 5 gennaio.

La giovane che, come riportano alcuni quotidiani locali, non sarebbe stata vaccinata, aveva contratto il virus da circa 8 giorni e pur provando a fare un tampone non è riuscita ad avere la certezza del contagio. Adesso i genitori chiedono di sapere cosa è successo alla loro figlia. Mentre il marito della donna è ricoverato in ospedale con i sintomi del Covid-19.

Eppure quella che appare come una chiara positività è durata circa 8 giorni fa. La donna aveva cercato di ottenere un appuntamento per sottoporsi a un tampone di verifica dopo essere entrata in contatto con una persona positiva.

Purtroppo però, secondo quanto affermano i familiari, la giovane non aveva potuto recarsi al centro tamponi del Comune perché chiuso. Quello di Belluno, invece, sarebbe risultato troppo lontano. La donna era infatti in condizioni che le impedivano di allontanarsi troppo da casa.

A nulla è servita così la disperata chiamata al 112 arrivata la sera prima dell’Epifania. I sanitari intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della giovane no vax. Ora anche il marito della donna è stato ricoverato in ospedale con i sintomi del Covid-19. L’Ulss dal canto suo ha già attivato una serie di accertamenti per cercare di ricostruire la vicenda.

