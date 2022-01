Palermo, piogge e disagi: esonda il Papireto, strade allagate

PALERMO – Tornano le piogge e, di conseguenza, i disagi sul territorio di Palermo e provincia. Il territorio del capoluogo siciliano è stato investito, proprio in queste ore, da una forte ondata di maltempo. Precipitazioni per le quali la Protezione Civile Regionale aveva convocato un’allerta gialla.

A Termini Imerese è stata una notte di lavoro per i vigili del fuoco che hanno dovuto fare i conti con le strade allagate, a Palermo, invece, è stata colpita la zona di via Papireto intorno alla Cattedrale. La via Matteo Bonello, chiusa al traffico proprio in seguito all’esondazione del torrente sotterraneo il 12 dicembre, si è nuovamente trasformata in una cascata d’acqua. Il fiume si è ripreso quello che una volta era il suo corso, riversandosi sulle strade limitrofe come la via Gioemi e via Gioiamia si sono allagate.

Disagi anche sul territorio di Misilmeri (Pa) in contrada Risalaimi. Le strade che portano al potabilizzatore si sono di nuovo allagate e sono impraticabili.

