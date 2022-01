Berlusconi al Colle, la benedizione dell’Udc

PALERMO – Quirinale: l’Udc promette fedeltà al Cav. “Berlusconi potrebbe essere un ottimo Presidente della Repubblica perché ritengo che oggi la sua esperienza e maturità politica siano indiscutibili. Pur essendo stato sempre vessato e ostacolato, può far bene ancora”. Lo ha detto Decio Terrana, segretario regionale Udc in Sicilia in un’intervista al quotidiano online Spraynews.it. “L’Udc per ora è solo su Berlusconi. Nel futuro se non dovesse passare tale nome, valuteremo il da farsi, ma restiamo convinti che possa farcela”.



