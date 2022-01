Castiglione, 38enne deferito per qualche spinello

CASTIGLIONE DI SICILIA (CT) – I Carabinieri della Stazione di Castiglione di Sicilia hanno deferito in stato di libertà un 38enne poiché gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio, all’altezza del bivio Galluzzo della predetta cittadina, i militari hanno proceduto al controllo dell’uomo che circolava a bordo della sua autovettura.

Il guidatore si è dimostrato sin da subito agitato e poco dopo, a seguito di perquisizione personale, i militari hanno trovato nella sua disponibilità 5 sigarette confezionate artigianalmente contenenti un miscuglio di tabacco e verosimile marijuana.

L’uomo era già noto ai militari per reati commessi sempre in materia di stupefacenti e pertanto, insospettiti, hanno effettuato una perquisizione anche presso la sua abitazione laddove, sul tavolo della cucina, sono state rinvenute varie buste contenenti presunta sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo di 90 grammi che è stata posta sotto sequestro per i successivi esami di laboratorio.



