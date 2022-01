Catania, incendio in un terrazzino VIDEO

CATANIA – Un incendio è scoppiato sul terrazzino di un’abitazione in Via Casagrandi, 16 a Catania. Per domarlo sono intervenuti i Vigili del Fuoco con la squadra del Distaccamento Sud e un’autoscala.

L’incendio ha interessato una tenda ed alcuni oggetti vicini. Gli abitanti dello stabile, tra cui un bambino di due mesi, stanno tutti bene, visto che il fumo dell’incendio si è propagato prevalentemente all’esterno.

In via precauzionale sono state, comunque, disattivate le utenze elettriche delle abitazioni, in attesa di specifici accertamenti sull’integrità degli impianti elettrici.



