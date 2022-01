Covid, i contagi non si arrestano: 12949 nuovi casi

PALERMO – Il Covid continua a mordere. Sono 12.949 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia (ieri 12.425), a fronte di 50.910 tamponi effettuati, su un totale di 8.817.426 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 15 decessi (ieri 24) che portano il totale delle vittime, sull’isola, a 7.682. E’ quanto si legge nel bollettino di oggi del Ministero della Salute. Il numero degli attualmente positivi in Sicilia è di 111.777 (+12.226) mentre le persone ricoverate con sintomi sono 1.123 di cui 138 in Terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 110.516 pazienti. I

guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 329.891 (+708).

I dati provinciali

Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Palermo 2.510, Catania 2.265, Messina 1.845, Siracusa 1.397, Trapani 952, Ragusa 1.106, Caltanissetta 1.345, Agrigento 1.268 e Enna 261.



