Covid, il sistema è saltato: migliaia i positivi fantasma

CATANIA – La situazione è totalmente fuori controllo. Da più fronti. Il sistema di contact tracing è in tilt visto l’andamento galoppante dei contagi in provincia di Catania. I dati del bollettino del Ministero della Salute diramato ogni pomeriggio – e diventato l’appuntamento fisso ormai da due anni a questa parte per tutti gli italiani – forse non è più la cartina di Tornasole dal punto di vista epidemilogico.

Il tracciamento dei contagi in tilt

Sono migliaia i contagiati positivi che stanno rimanendo fuori dal ‘censimento’. Fino ad alcuni giorni fa, secondo fonti di LiveSicilia, si attestavano circa sui 15 mila. Insomma 15 mila ‘fantasmi’ del covid.

Qualche esperto, vista la diffusione incontrollabile del covid, nutre perplessità anche sull’utilizzo dei tamponi come ‘valore epidemiologico’. “Sarebbe meglio investire solo sui vaccini e dirigere gli sforzi per immunizzare più persone possibili”, mormora chi ormai da due anni è in prima linea nella guerra al Covid.

L’emergenza dei posti letto

“Ancora una volta ci siamo trovati impreparati. Come nella seconda e terza ondata”, gli operatori sanitari puntano il dito sull’organizzazione della macchina a livello centrale. Il sindacalista del Nursind Salvatore Vaccaro è stato durissimo nei giorni scorsi: “Fa grande rabbia sentire certe dichiarazioni dei vertici dell’assessorato che “non si potevano prevedere 15 mila positivi a settimana” come se gli allarmi che abbiamo lanciato nei mesi scorsi fossero uno scherzo o un esagerazione. Ora siamo di nuovo alla ricerca affannosa di posti letto”.

L’infermiere descrive una situazione nei presidi d’emergenza allarmanti: “Al nuovo pronto soccorso del San Marco c’è il caos perché i malati che arrivano non trovano sufficienti posti letto perché non erano stati predisposti, un grande fallimento di politica sanitaria complessiva”. La situazione è comune anche al Policlinico e al Cannizzaro, come già documentato da LiveSicilia nei giorni scorsi. E purtroppo si sono registrati casi – anche se sono rarissimi – di pazienti gravi positivi al Covid che sono deceduti prima ancora di trovare un posto letto in reparto.



