Covid, si punta sui vaccini per battere Omicron: open day per gli studenti

CATANIA – A partire da oggi open day per gli studenti dai 12 anni in su negli hub vaccinali della provincia: Catania, Acireale, Sant’Agata Li Battiati, Caltagirone, Misterbianco e Bronte. L’iniziativa, voluta dalla presidenza della Regione Siciliana e dall’assessorato della Salute, mira alla prevenzione e a garantire un rientro a scuola in sicurezza, rendendo più snella la procedura per vaccinarsi ai giovani e giovanissimi.



L’open day è rivolto agli allievi dalla primaria fino alla scuola secondaria di secondo grado. Potranno accedere senza prenotazione ai centri vaccinali e ricevere la loro prima, seconda o terza dose. Ed è di queste ore, peraltro, l’apertura del nuovo target 12-15 anni per la dose booster di richiamo).



Da lunedi 10 l’open day riguarderà anche la fascia 5/11 anni, ma nelle strutture ospedaliere di Biancavilla, Caltagirone, Acireale e Catania(Ospedali Cannizzaro, Policlinico e Garibaldi di Nesima). Lunedi, martedi e mercoledi i punti vaccinali ospedalieri saranno aperti dalle 15 alle 19.

In tutti i centri vaccinali saranno predisposti due distinti percorsi uno per i prenotati, per i quali sarà rispettato orario di vaccinazione previsto, e uno per le vaccinazioni in open day dei ragazzi.



