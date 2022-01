Focolaio Palermo, sono 20 i calciatori contagiati

CALCIO - SERIE C

In totale, nel gruppo squadra dei rosanero, sono presenti 24 positivi al Covid-19

PALERMO – Gli esiti dei tamponi molecolari effettuati nella giornata di sabato 8 gennaio per i calciatori ancora negativi al precedente ciclo hanno evidenziato altri tre calciatori positivi al Sars-Cov-2, che si aggiungono al novero di calciatori e membri dello staff positivi già comunicati in precedenza, portando a 20 il numero complessivo di giocatori posti attualmente in quarantena ciascuno presso il proprio domicilio.

Quattro in tutto i positivi tra i membri dello staff, comunica la società di viale del Fante attraverso una nota ufficiale. Nei prossimi giorni saranno effettuati nuovi cicli di tamponi molecolari per monitorare l’evoluzione della carica virale nei giocatori e membri dello staff interessati.

I calciatori risultati negativi all’ultimo ciclo di tamponi sono a disposizione del mister Silvio Baldini per gli allenamenti, nel rispetto di tutte le procedure sanitarie previste dai protocolli. Il prossimo allenamento è fissato per martedì 11 gennaio allo Sport Village di Tommaso Natale.



