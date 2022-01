Partinico, rubati tamponi in un laboratorio di analisi

PARTINICO (PA) – Ladri in azione a Partinico. Preso di mira il laboratorio di analisi Anzelmo di via Enrico Fermi, dove sono stati rubati circa 400 tamponi e alcune banconote, per un totale di quasi 40 euro che erano in cassa.

Il furto è stato scoperto dalle guardie giurate nel corso dei controlli di routine. Il laboratorio oggi, nonostante fosse domenica, avrebbe dovuto lavorare ma rimarrà chiuso a causa del furto.

Nei giorni scorsi, sempre al laboratorio Anzelmo, è stato rubato l’incasso di poche monete dal distributore automatico.

